Львівщина скасує дистанційне навчання з наступного тижня, але є винятки

На Львівщині із 7 лютого для школярів 1-4 класів навчання розпочнеться у звичному режимі.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"З 7 лютого навчання учнів з 1 по 4 класи відбуватиметься в очному режимі. Однак у разі, коли хворіє на COVID-19 або перебуває на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 більш як 50 % здобувачів освіти та персоналу, заклад освіти переходить на дистанційну форму. Своєю чергою, 5-11 класи з 7 лютого навчаються дистанційно. Йдеться лише про Львів, Червоноград, Стрий та Дрогобич. Саме у цих містах найвищий рівень захворюваності на ковід, а також через велику кількість населення - велике скупчення дітей у класах", - повідомили у Львівській ОДА.

Рішення про переведення школярів на онлайн-режим навчання закладів освіти ухвалюватиме педрада закладу освіти.

Очільник Львівського обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис повідомив, що нова хвиля «Омікрону» спричинила багато випадків захворюваності саме серед дітей. Однак наразі рівень їхньої госпіталізації зменшився від 10 до 20 осіб за добу.

Наразі на Львівщині зростає рівень захворюваності на коронавірус. За п’ятьма ключовими показниками постанови Кабінету Міністрів, які є індикатором переходу територій до тієї чи іншої епідеміологічної зони, область продовжує перевищувати два показники.

Коефіцієнт захворюваності становить 26% від допустимих 20%. Також зафіксовано високий показник рівня госпіталізованих на сто тисяч населення (71 при нормі 60).

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили майже 44 тисяч випадків COVID-19.

Міський голова Києва Віталій Кличко 4 лютого заявив - сподівається, що столиця не потрапить у "червону" зону.