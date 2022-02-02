Польща передала Україні ще одну партію допомоги для боротьби з COVID-19

2 лютого чергова колона вантажівок з допомогою від Польщі прибула в Україну.

Як повідомляє пресслужба ДСНСУ, цю допомогу передає Урядове агентство стратегічного розвитку, що працює в рамках Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

"Вантаж вагою близько 38 тонн включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS. Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19", - йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Від пункту пропуску на кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вантажівки супроводжують рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, 1 лютого в Україні підтвердили 35 тисяч випадків захворювання на COVID-19. 204 людини померли.