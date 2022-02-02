Стало відомо, хто замінить Білосюк в олімпійській біатлонній збірній

Анастасія Меркушина вже готується до вильоту у столицю Китаю.

Після інформації про позитивний тест на коронавірус у капітана біатлонної жіночої команди Олени Білосюк стало відомо, що у складі збірної України її може замінити Анастасія Меркушина, повідомляє sport.ua.

Цю інформацію підтвердив президент Федерації біатлону Володимир Бринзак.

Анастасія вже отримала розпорядження готуватися до вильоту в Пекін. Зараз біатлоністка перебуває в Чехії, де готувалася до етапу Кубка IBU, що відбудеться в найближчі вихідні.

За правилами пекінської Олімпіади, спортсмена можуть замінити у складі національної команди в разі форс-мажору або позитивного тесту на коронавірус до 2 лютого включно.

Щодо самої Білосюк, швидше за все, вона вирушить на самоізоляцію, як це раніше сталося зі старшим тренером чоловічої збірної Юраєм Санітрою, а також масажистом жіночої команди та сервісменом.