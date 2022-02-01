Американський баскетболіст "Черкаських павп" самовільно залишив клуб і Україну

Дювон Максвелл порушив умови контракту через можливу інтервенцію Росії в Україну.

Американський баскетболіст Дювон Максвелл самовільно залишивши розташування БК "Черкаські Мавпи", повідомляє клубна пресслужба.

Спортсмен зробив це після матчу з "Будівельником" (82:96) 28 січня в Черкасах.

Максвелл порушив умови контракту з "Черкаськими мавпами", зазначено в заяві.

Як повідомляють, гравець залишив клуб через можливу інтервенцію Росії в Україну.

"Я був наляканий, моя сім'я була налякана, тому я вирішив, що такий хід буде найкращим розвитком подій", – сказав Максвелл для BeBasket.

Максвелл провів за клуб 26 матчів, у середньому набирав 15,2 очка, робив 7,8 підбирання, 2,5 передачі. Він був п'ятим гравцем ліги за перехопленнями і другим за показником блокшотів.

Також відомо, що агенти легіонерів раніше вимагали, щоб деякі клуби відпустили гравців.

Нагадаємо, раніше захисник Діон Едвін, якого визнавали найкращим баскетболістом Суперліги, покинув южненський "Хімік" через загрозу відновлення активних бойових дій в Україні.