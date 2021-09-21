Суд скасував усі санкції УЄФА щодо клубів Суперліги

Протистоянню УЄФА і Суперліги далеко до завершення.

Іспанський суд зобов'язав УЄФА скасувати всі санкції щодо клубів, які започаткували Суперлігу Європи, повідомляє Marca.

На виконання рішення голови Економічного суду Мадрида №17 Мануеля Руїса де Лари відведено 5 днів.

У рішенні сказано, що суд займає позицію, згідно з якою "дії УЄФА не відповідають законам" і "ставлять під загрозу принцип вільної конкуренції".

При цьому суд зобов'язав УЄФА опублікувати заяву про вжиті заходи на офіційному сайті. Якщо організація не зробить необхідні кроки, президента Александера Чеферіна можуть притягнути до відповідальності.

Не виключено, що УЄФА подасть апеляцію на це рішення.

Раніше УЄФА запровадив санкції проти 16 клубів-засновників Суперліги.

Із проєкту досі не вийшли три клуби: "Реал", "Барселона" і "Ювентус". Саме вони і подали до суду на УЄФА, щоб скасувати санкції.