Президент УЄФА відповів на запитання про умови повернення 12 клубів-засновників Суперліги в єврокубки

Клуби-засновники Суперліги налаштували проти себе практично весь європейський футбольний світ.

Президент УЄФА Олександр Чеферін назвав ідею Суперліги плювком в обличчя всім любителям футболу.

Нагадаємо, про створення нового турніру домовилися "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Реал" і "Тоттенгем".

Однак той же Чеферін не виключає можливості повернення розкольників у футбольну сім'ю.

При цьому функціонер підкреслив, що 12 клубів-засновників Суперліги ще не виключені з європейського футболу.

"Виключаю лі можливість повернення цих клубів? Я не говорив, що вони вже виключені з європейського футболу довічно, - сказав Чеферін під час відеоконференції для ЗМІ. - Зараз вони ведуть себе неправильно. Це очевидно будь-якій людині з будь-яким IQ.

Що потрібно зробити для повернення? Не потрібно просити, благати. Потрібно ставитися з повагою. А саме поваги я останнім часом не бачив. Потрібно поважати інших, інші клуби. Зрозумійте, Аньєллі (президент "Ювентуса", - прим. LB.ua), президент Асоціації клубів, куди входять дві з гаком сотні клубів, втік. Мені важко зрозуміти, як люди можуть зайти так далеко", - заявив Чеферін.

"Я зустрічав різних людей, будучи адвокатом. Траплялися брехуни, але було багато хороших людей, тим, кому я вірив і довіряв. Вірю і сьогодні - клубам з Німеччини і Франції, ліг, футбольних федерацій. У мене вистачає друзів у футболі. Футбол не корумпований. Тільки невелика група людей. Ними керує жадібність. Може, їм сама гра, сам футбол і не цікавий. Їх цікавлять не ті цифри, що світяться на табло, а ті - що у них на рахунках", - запевнив президент УЄФА.

"Цю групу 12 багатіїв нічого не хвилює. Їх не хвилює солідарність. Їх цікавлять їхні кишені, популярність. Вони вже популярні, але в поганому сенсі цього слова. Але, повторю, добре: тепер відомо, хто є хто. Зрозуміло, хто опинився у футболі через любов до нього, а хто - з інших причин", - додав глава УЄФА.