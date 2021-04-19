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На тлі створення Суперліги УЄФА проголосував за зміну формату Ліги чемпіонів

Однак ці зміни набудуть чинності тільки з 2024 року.

На тлі створення Суперліги УЄФА проголосував за зміну формату Ліги чемпіонів
Фото: EPA/UPG

Сьогодні 12 європейських клубів заявили про створення Суперліги. Напевно, турнір створено як альтернативу Лізі чемпіонів, оскільки матчі будуть проводити посеред тижня.

На цьому тлі дуже актуально виглядає рішення УЄФА реформувати головний клубний турнір - Лігу чемпіонів.

Члени виконавчого комітету УЄФА одностайно проголосували за розширення учасників ЛЧ з 32 до 36. Реформа набуде чинності з 2024 року, повідомляє Getfootballnewsfrance.com.

По дев'ять команд розподілять по чотирьох кошиках. При цьому на початковому етапі вони діють як одна велика ліга з 36 команд. Тобто замість групового раунду буде звичайний чемпіонат.

Усього кожна команда зіграє по 5 домашніх і 5 виїзних матчів.

У період з січня по березень буде зіграно 180 матчів. Проходити вони будуть по вівторках, середах і четвергах.

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть у плей-оф, а команди з 9 місця по 24-те гратимуть перехідні матчі за право вийти в наступну стадію турніру. 11 останніх команд за підсумками стартової стадії вилітають з ЛЧ.

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