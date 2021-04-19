Головний тренер "Баварії" попросив керівництво розірвати з ним контракт

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Ганс-Дітер Флік після виїзної перемоги команди над "Вольфсбургом" в 29-му турі Бундесліги (3:2) оголосив про рішення розірвати контракт з клубом.

Флік після вильоту з Ліги чемпіонів попросив керівництво команди про розрив контракту, який діє до 2023 року. А після гри з Die Wölfe він оголосив про своє рішення команді.

"Я сказав команді, що повідомив керівництву про бажання розірвати контракт в кінці сезону. Вже були чутки по коридорному радіо, і тому для мене було важливо, щоб команда дізналася про це від мене. Ми дуже, дуже добре працювали разом майже два роки . Я абсолютно задоволений цією командою, ставленням гравців", - цитує Фліка Eurosport.

Раніше Футбольний союз Німеччини (DFB) оголосив про те, що головний тренер Бундестім Йоахім Льов незалежно від результатів команди на Євро-2020 залишить свою посаду після його завершення. Флік називався найбільш вірогідним наступником Льова, і наставник "Баварії" не став заперечувати такої можливості.

"DFB - це варіант", - сказав Флік, хоча і уточнив, що переговори з директором DFB Олівером Біргоффом поки не відбулися.

Нагадаємо, що Флік став головним тренером "Баварії" лише 17 місяців тому - в листопаді 2019 року. І за такий нетривалий час "Баварія" під його керівництвом стала чемпіоном Німеччини, завоювала Кубок і Суперкубок Німеччини, стала переможцем Ліги чемпіонів, а також здобула перемоги в Суперкубку УЄФА і на Клубному чемпіонаті світу.