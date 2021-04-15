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"Реал" оновив рекорд Ліги чемпіонів за виходами в півфінал

Принаймні на 2 роки "бланкос" застовпили за собою лідерство за цим показником.

Фото: EPA/UPG

Напередодні "Реал" в матчі з внутрішнім підтекстом і драматизмом зіграв внічию з "Ліверпулем" (0:0), що дозволило "Королівському клубу" скласти компанію "Челсі" по півфінальній парі Ліги чемпіонів.

Цей вихід у стадію 1/2 фіналу турніру став для клубу з "Сантьяго Бернабеу" 14-й в епоху Ліги чемпіонів (з сезону-1992/93). Цей показник є рекордним.

Найближчі переслідувачі - "Барселона" і "Баварія" - в цьому сезоні вибули на стадії 1/8 і 1/4 фіналу відповідно, по черзі програвши ПСЖ, і не зуміли поліпшити свій показник по виходу в півфінал - 12.

Відзначимо, з попередніх 13 півфіналів для "Реала" 7 разів закінчувалися виходами в фінал. А в головному матчі турніру "бланкос" досі є непереможеними.

Таким чином, статистика підказує, що для "Реала" головне на шляху до завоювання титулу - добратися до фіналу.

Це-то і перешкодить їм зробити "Челсі".

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