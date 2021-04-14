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Голова комітету арбітрів УАФ Лучі за місяць отримує зарплату арбітра УПЛ за два роки, - ексрефері

Іван Бондар розговорився.

Голова комітету арбітрів УАФ Лучі за місяць отримує зарплату арбітра УПЛ за два роки, - ексрефері
Іван Бондар
Фото: УАФ

Колишній український футбольний арбітр Іван Бондар розповів, наскільки відрізняється зарплата глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі від окладів суддів.

"Вже скільки років мусується питання підвищення заробітної плати. Лучі говорив: "Якщо комусь не подобається - йдіть. Ми в одному човні, ми - одна сім'я, ми їмо суп з одного казана". Тільки в когось суп наваристий, на хорошому м'ясі, бутерброд з червоною або чорною ікрою, а хтось не може туди навіть шматочок м'яса кинути. Ситий голодного не зрозуміє. Він каже про один казан, але каструлі абсолютно різні", - заявив Бондар в інтерв'ю Sportarena.

"Він отримує близько пів мільйона гривень на місяць (411 098 гривень - прим.). Це офіційні дані фіскальної служби Печерського району. Він за місяць отримує зарплату арбітра УПЛ за два роки, асистента арбітра УПЛ - за чотири роки. 

Я вже не беру арбітрів Першої та Другої ліг. Він загнав арбітрів у злидні, закрив рот і нічого не дає сказати. Якийсь арбітр з Маріуполя чи звідки, з U-19 написав заяву і надіслав Лучі лист, що його гонорар не може покрити навіть дорогу. Все, цей арбітр закінчив", - зазначив екссуддя.

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