Українку вдруге поспіль визнано MVP сезону жіночої баскетбольної Євроліги

Українську баскетболістку стамбульського "Фенербахче" Аліну Ягупову визнано найкращим гравцем жіночої Євроліги поточного сезону, повідомляє офіційний сайт FIBA.

Голосування проводилося серед тренерів клубів Євроліги, представників ЗМІ та вболівальників. І в усіх трьох групах респондентів українка посіла перше місце.

Цього сезону вона в середньому набирала 20,6 очка, 7,6 підбирання і 4,4 передачі за гру.

При цьому Ягупова кілька разів входила до символічної збірної і ставала MVP туру.

Для Аліни це друге звання - в минулому сезоні вона також була визнана кращою в Євролізі.

Нагадаємо, минулого місяця президент України нагородив Ягупову державною нагородою. Аліна стала кавалером ордена княгині Ольги III ступеня.