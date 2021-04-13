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Українку вдруге поспіль визнано MVP сезону жіночої баскетбольної Євроліги

Аліна Ягупова виграла чергову індивідуальну нагороду.

Українку вдруге поспіль визнано MVP сезону жіночої баскетбольної Євроліги
Аліна Ягупова
Фото: FIBA

Українську баскетболістку стамбульського "Фенербахче" Аліну Ягупову визнано найкращим гравцем жіночої Євроліги поточного сезону, повідомляє офіційний сайт FIBA.

Голосування проводилося серед тренерів клубів Євроліги, представників ЗМІ та вболівальників. І в усіх трьох групах респондентів українка посіла перше місце.

Цього сезону вона в середньому набирала 20,6 очка, 7,6 підбирання і 4,4 передачі за гру.

При цьому Ягупова кілька разів входила до символічної збірної і ставала MVP туру.

Для Аліни це друге звання - в минулому сезоні вона також була визнана кращою в Євролізі.

Нагадаємо, минулого місяця президент України нагородив Ягупову державною нагородою. Аліна стала кавалером ордена княгині Ольги III ступеня.

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