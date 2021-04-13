"Динамо" почало переговори з "Вест Гемом" про повернення Ярмоленка, - ЗМІ

Справи українця Андрія Ярмоленка у "Вест Гемі" зараз не найкращі: цього сезону він потерпає від травм.

Узимку на його позицію з "Манчестера Юнайтед" орендували Джессі Лінгарда. І гравець збірної Англії проявив себе дуже добре - в 9 матчах забив 8 голів і зробив три асисти.

До того ж українець є найбільш високооплачуваним гравцем клубу зі Східного Лондона. Тож "Вест Гем" замислився про його продаж цього літа. І несподівано Ярмоленко зацікавив київське "Динамо", керівництво якого, за словами журналіста Педру Алмейди, вже веде переговори з "молотобійцями" про повернення 31-річного українця.

Dinamo #Kiev wants Andriy #Yarmolenko to return to the club, the Ukrainian club and #WestHam are already in negotiations for the player. 🔵🟡🇺🇦 #transfers #whufc — Pedro Almeida (@pedrogva6) April 12, 2021

На рахунку вінгера в цьому сезоні АПЛ 14 матчів за "Вест Гем", причому тільки один він починав у стартовому складі і відзначився лише однією гольовою передачею.

Контракт Ярмоленка з лондонським клубом розрахований до літа 2022 року.