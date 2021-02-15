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"Вест Гем" повісив цінник на Ярмоленка

Українець влітку може залишити стан лондонського клубу.

"Вест Гем" повісив цінник на Ярмоленка
Андрій Ярмоленко
Фото: efl.com

Керівництво "Вест Гема" готове продати українського легіонера Андрія Ярмоленко в літнє трансферне вікно, повідомляє Football Insider.

За інформацією видання, лондонський клуб хоче виручити за 31-річного гравця збірної України близько 6 млн євро. "Молотобойці" мають намір розвантажити зарплатну відомість клубу. Нагадаємо, Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем "Вест Гема". За інформацією Spotrac, зарплата 30-річного футболіста становить 115 тис. фунтів на тиждень або 5,98 млн на рік (7,1 млн євро).

Відзначається, що головний тренер "гаммерс" Девід Мойес особливо не розраховує на Ярмоленко надалі.

Відзначимо, що останнім часом шотландський фахівець використовує українця на незвичній для нього позиції - центрального нападника.

Чинний контракт Ярмоленко з "Вест Гемом" закінчується влітку 2022 року.

У поточному сезоні він провів 21 матч за клуб, в яких забив 3 голи і виконав 4 гольові передачі.

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