У стартовому матчі 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Лестер" приймав чемпіона Англії "Ліверпуль" і здобув перемогу - 3:1.

До 79-ї хвилини домінування підопічних Юргена Клоппа не викликало сумнівів. Гості, зусиллями Роберто Фірміно і Мохамеда Салаха створили міні-шедевр, повівши в рахунку в середині другого тайму - 0:1.

Колапс з футболістами "Ліверпуля" стався в інтервалі з 79-ї по 85-у хвилини, коли "червоні" отримали 3 голи в свої ворота.

Цілком обгрунтовані претензії гості можуть пред'явити суддівській бригаді, яка працювала на VAR, і яка зарахувала перший гол "Лестера".

Але ще більше претензій у Клоппа повинна була викликати гра голкіпера Аліссон в епізоді, коли господарі вийшли вперед. У кращих традиціях Лоріса Каріуса бразилець другий матч поспіль "привозить" в свої ворота безглузді голи.

Фото: Twitter

Перебуваючи в стані гроггі, футболісти "Ліверпуля" через лічені хвилини пропустили і третій м'яч.

Відзначимо, що мерсисайдці зазнали п'ятої поразки в семи своїх останніх матчах у всіх турнірах і підходять до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Лейпцига" явно в розбалансованому стані.

Нагадаємо, цей матч відбудеться вже в найближчий вівторок.

Що стосується "Лестера", то перемога над чинним чемпіоном АПЛ дозволила підопічним Брендана Роджерса вийти на друге місце в турнірній таблиці.

Огляд матчу "Лестер" - "Ліверпуль".