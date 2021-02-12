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Команди Усика і Джойса не домовилися про бій - відбудуться торги

Поки що сторони не дійшли згоди.

Команди Усика і Джойса не домовилися про бій - відбудуться торги
Джо Джойс і Олександр Усик
Фото: boxingscene.com

Олександр Красюк - промоутер компанії К2 Promotion, яка займається справами колишнього чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика, - повідомив, що український боксер і британець Джо Джойс не домовилися про умови поєдинку за тимчасовий пояс WBO в суперважкій вазі, інформує isport.ua.

Всесвітня боксерська організація в кінці січня відправила листи промоутерам Усика і Джойса Красюку і британцеві Френку Воррену відповідно з вимогою протягом 15 днів домовитися про фінансові умови організації бою.

Красюк у коментарі klitschko-brothers повідомив, що сторони не дійшли згоди. Тепер організатор поєдинку визначиться на торгах.

"Пропозиція Френка Воррена не відповідає вимогам ринку, тому ми будемо чекати на проведення торгів. У ЗМІ вже з'явилася квітнева дата бою. Вона не відповідає дійсності. Дату бою буде визначати компанія, яка виграє торги", - зазначив Красюк.

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