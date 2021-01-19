Бізнес переміг спорт: почалися переговори про бій Усик - Джойс, - промоутер

Швидше за все, поєдинку між Усиком і Джошуа не буде.

Френк Воррен, який є промоутером британського боксера Джо Джойса, заявив, що вже веде переговори з представниками колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика про поєдинок за тимчасовий титул WBO суперважкої ваги.

Очікується, що WBO санкціонує такий бій, щоб дати можливість провести поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (30–0–1, 21 KO) за звання абсолютного чемпіона світу.

"Ми зараз працюємо в цьому напрямку. Усик і Джойс. Я думаю, WBO незабаром санкціонує бій за тимчасовий титул, і ми вже взялися до роботи", - цитує Воррена BoxingScene.

"Переговори почалися. Подивимося, що вийде. Загальна ідея така: переможець бою Джошуа - Ф'юрі повинен захищати титул WBO проти Усика або Джойса", - зазначив промоутер.

Усик є першим номером рейтингу WBO і обов'язковим претендентом на титул Джошуа. Джойс займає друге місце того самого рейтингу.