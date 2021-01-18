У Білорусі все-таки забрали чемпіонат світу з хокею

Рада керуючих Міжнародної федерації хокею (IIHF) прийняв рішення перенести чемпіонат світу з хокею-2021 з Мінська, повідомляє офіційний сайт IIHF.

В офіційному комюніке відзначено, що турнір перенесли через заходи безпеки, пов'язані як з коронавірусом, так і політичною ситуацією в країні.

Турнір повинні були прийняти дві країни - Латвія і Білорусь. Поки що IIHF очікує, що весь турнір пройде в Ризі, але можуть бути варіанти.

Нагадаємо, бренд Skoda відмовився від спонсорства ЧС-2021 з хокею в Білорусі через порушення прав людини.

ЧС-2021 повинен пройти з 21-го травня по 6-е червня.

Додамо, що ЧС-2020 повинен був пройти в Швейцарії, але змагання скасували через коронавируса.