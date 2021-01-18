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У Держдумі РФ підтримали використання "Катюші" замість гімну Росії на Олімпіаді

Росії заборонили гімн і прапор на міжнародних змаганнях.

У Держдумі РФ підтримали використання "Катюші" замість гімну Росії на Олімпіаді

Голова комітету Державної думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Борис Пайкін заявив, що підтримує пропозицію комісії спортсменів Олімпійського комітету Росії (ОКР) вибрати пісню "Катюша" як музичний супровід спортсменів на Олімпійських іграх замість гімну Росії.

"Підтримую вибір спортсменів, які запропонували ОКР використовувати замість гімну пісню "Катюша", - цитує "Спорт-Експрес" Пайкіна. - Це справді народна пісня, пісня надії. Її знають у всіх куточках Земної кулі, вона вже майже сто років асоціюється з Росією. Не так багато знайдеться пісень, які молоде покоління готове співати разом зі старшим, слова яких знають усі. Вона перестала належати авторам - Михайлу Ісаковському і Матвію Блантеру, "Катюша" - народне надбання".

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) заборонив російським спортсменам виступати на великих міжнародних змаганнях - Олімпійських і Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу - під прапором Росії протягом двох років, до 16 грудня 2022 року.

Також як музичний супровід у зазначений період не може використовуватися гімн Росії. Комісія спортсменів ОКР запропонувала використовувати "Катюшу" замість гімну в найближчі два роки.

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