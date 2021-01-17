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Amnesty International оголосила Навального в'язнем совісті

В організації також закликали звільнити всіх затриманих в аеропорту "Внуково".

Amnesty International оголосила Навального в'язнем совісті
Фото: instagram.com / @navalny

В Amnesty International заявили, що російська влада повинна негайно і беззастережно звільнити Олексія Навального.

Про це повідомила пресслужба організації.

"Арешт Олексія Навального є ще одним свідченням того, що російська влада намагається змусити його замовкнути. Його затримання лише підкреслює необхідність розслідування його тверджень про те, що він був отруєний агентами державних спецслужб, які діяли за наказом самого високого рівня", - сказала Наталія Звягіна, директор московського офісу Amnesty International.

В організації заявили, що Олексій Навальний був позбавлений волі за свою мирну політичну діяльність і реалізацію свого права на свободу вираження поглядів. Amnesty International вважає його в'язнем совісті і вимагає його негайного і беззастережного звільнення. 

"Організація повторює свій заклик до російської влади порушити кримінальну справу за фактом отруєння Навального і забезпечити залучення всіх винних до відповідальності в рамках справедливого судового розгляду". - додали правозахисники.

В організації також закликали звільнити всіх затриманих в аеропорту "Внуково".

"Всі прихильники Навального і журналісти, затримані в московському аеропорту "Внуково", повинні бути негайно і беззастережно звільнені. Їх єдиний злочин - це бажання привітати Олексія Навального або висвітлити його прибуття в Росію", - заявили в Amnesty International.

Нагадаємо, сьогодні Навального затримали під час паспортного контролю після повернення з Німеччини. Зараз політик перебуває у транзитній зоні.У ФСВП підтвердили затримання Навального. У відомстві заявили, що запобіжний захід обере суд. До рішення суду Навального триматимуть під вартою.

В московському аеропорту "Внуково" російські правоохоронці затримали 53 прихильників Навального.

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