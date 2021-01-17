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До Вашингтона переведуть 25 тис. військових напередодні інавгурації Байдена

Водночас зростає занепокоєння з приводу насильства у столицях штатів.

До Вашингтона переведуть 25 тис. військових напередодні інавгурації Байдена
Фото: EPA/UPG

Усі 50 штатів США посилили заходи безпеки перед інавгурацією обраного президента Джо Байдена у середу, 20 січня.

Про це пише itv.com.

Пентагон санкціонував переведення 25 тис. військовослужбовців у Вашингтон – це один із найсуворіших заходів безпеки, які коли-небудь запроваджували в американській столиці.

ФБР вже попередило про можливі збройні протести. За прогнозами, може йти мова як про “озброєних повстанців”, так і про “вибухівку у стратегічних точках”.

Водночас зростає занепокоєння з приводу насильства у столицях штатів.

Губернатор Орегона Кейт Браун заявила, що відхилила федеральний запит на направлення 100 військовослужбовців Національної гвардії в округ Колумбія. Штат вже погодився відправити у Вашингтон 30 осіб, але місцева влада стурбована насильством у Салемі – столиці штату.

Багато губернаторів готові допомогти, давши водночас зрозуміти, що пріоритетом є безпека їхніх штатів.

Нагадаємо, співробітники служб безпеки Капітолія попереджають американських законодавців, що тисячі радикально налаштованих прихильників президента Дональда Трампа планують штурм Капітолія під час інавгурації Джо Байдена.

Раніше у Вашингтоні заарештували чоловіка під час спроби в'їзду у зону безпеки навколо Капітолію.

ФБР перевіряє версію про фінансування штурму 6 січня Капітолію у Вашингтоні іноземними урядами, організаціями або окремими особами.

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