У Вашингтоні заарештували чоловіка, що прямував до Капітолію з пістолетом та понад 500 патронами

У Вашингтоні заарештували чоловіка під час спроби в'їзду у зону безпеки навколо Капітолію, де 20 січня має відбутися інавгурація обраного президента Джо Байдена. В машині чоловіка був незареєстрований пістолет та понад 500 патронів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Інцидент стався близько 18:30 за місцевим часом. Чоловік на ім’я Уеслі Аллен Білер під'їхав на авто до пункту пропуску з північного боку Капітолію, після чого вручив офіцерам документ, який мав засвідчити право відвідати інавгурацію. Документ виявився підробленим.

Коли поліція запитала чоловіка, чи має він при собі зброю, він відповів, що у нього є напівавтоматичний пістолет Glock у центральному підлокітнику. Поліція вилучила пістолет, а також 509 патронів до нього.

Чоловіка заарештували за зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, Конгрес США не зміг оголосити Джо Байдена президентом через масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітоію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Цього тиня стало відомо, шо Співробітники служб безпеки Капітолія попереджають американських законодавців, що тисячі радикально налаштованих сторонників президента Дональда Трампа планують штурм Капітолія під час інавгурації Джо Байдена.

13 січня у США заарештували члена радикальної організації Proud Boys за звинуваченням в плануванні другого нападу на Капітолій США.