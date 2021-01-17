Голова ВАКС визнала, що була на одній вечірці з підозрюваним суддею Вовком
Голова ВАКС визнала, що була на одній вечірці з підозрюваним суддею Вовком
У ПФУ підрахували, скільки українців отримують понад 10 тис. гривень пенсії
У ПФУ підрахували, скільки українців отримують понад 10 тис. гривень пенсії
Туриста зі Львова, який заблукав у горах, відшукали у Румунії
Туриста зі Львова, який заблукав у горах, відшукали у Румунії
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Зеленський змінив ректора Нацакадемії СБУ
Зеленський змінив ректора Нацакадемії СБУ
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
​Мільярдер Бенджамін Ротшильд помер від серцевого нападу
​Мільярдер Бенджамін Ротшильд помер від серцевого нападу
США передали Україні нову партію військової допомоги
США передали Україні нову партію військової допомоги
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
ГоловнаСвіт

У Вашингтоні заарештували чоловіка, що прямував до Капітолію з пістолетом та понад 500 патронами

Чоловіка заарештували за зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів.

У Вашингтоні заарештували чоловіка, що прямував до Капітолію з пістолетом та понад 500 патронами
Фото: EPA/UPG

У Вашингтоні заарештували чоловіка під час спроби в'їзду у зону безпеки навколо Капітолію, де 20 січня має відбутися інавгурація обраного президента Джо Байдена. В машині чоловіка був незареєстрований пістолет та понад 500 патронів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Інцидент стався близько 18:30 за місцевим часом. Чоловік на ім’я Уеслі Аллен Білер під'їхав на авто до пункту пропуску з північного боку Капітолію, після чого вручив офіцерам документ, який мав засвідчити право відвідати інавгурацію. Документ виявився підробленим.

Коли поліція запитала чоловіка, чи має він при собі зброю, він відповів, що у нього є напівавтоматичний пістолет Glock у центральному підлокітнику. Поліція вилучила пістолет, а також 509 патронів до нього.

Чоловіка заарештували за зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, Конгрес США не зміг оголосити Джо Байдена президентом через масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітоію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Цього тиня стало відомо, шо Співробітники служб безпеки Капітолія попереджають американських законодавців, що тисячі радикально налаштованих сторонників президента Дональда Трампа планують штурм Капітолія під час інавгурації Джо Байдена.

13 січня у США заарештували члена радикальної організації Proud Boys за звинуваченням в плануванні другого нападу на Капітолій США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також