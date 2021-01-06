Фото: nytimes.com

У столиці США Вашингтоні 6 січня розпочалися масові акції протесту на підтримку діючого президента США Дональда Трампа. Мітингувальники рушили до Капітолію, де мали офіційно повідомити результати виборів президента.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Демонстранти, що вийшли на підтримку Трампа до будівлі Конгресу, атакували парламент і врешті-решт прорвалися через кілька рядів загородження.

Віцепрезидента США Майка Пенса, який перебував у будівлі, було евакуйовано. Законодавцям та персоналу було наказано знайти безпечні місця і триматися подалі від дверей та вікон.

Поліція Капітолію США близько 14:00 розповсюдила попередження про "загрозу внутрішній безпеці". У ньому правоохоронці закликали людей рухатися всередину своїх офісів, замикати двері, шукати укриття та зберігати тишу.

Прихильники Трампа, багато з яких були в камуфляжному одязі, зламали входи зі східного боку Капітолію, пройшли прямо через магнітометри і зачинили дерев'яні двері всередині.

Натовпи протестуючих бродили по залах, фотографували і вривалися в офіси. Як свідчать дані фото- та відеозйомки, деякі з них курили марихуану в офісах та нищили майно, яке знаходилось у приміщеннях. Зовні люди били скляні вікна Капітолію.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: https://www.nytimes.com/

Фото: https://www.nytimes.com/

Фото: https://www.nytimes.com/

Прихильники Трампа увірвалися у офіс спікера Палати представників Ненсі Пелосі. Там вони перевернули меблі та зняли зі стін фотографії.

Фото: https://www.nytimes.com/

Конгресмен-республіканець від штату Іллінойс Адам Кінцінгер назвав дії протестувальників спробою державного перевороту.

This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників не вдаватися до насильства та поважати закон та правоохоронців.

"Я прошу всіх у Капітолії США зберігати мир. Жодного насильства! Пам’ятайте, МИ - партія правопорядку - поважайте закон і наших великих чоловіків і жінок у блакитному. Дякую!", - написав Трамп у Twitter.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, який відповідає за юридичне оскарження результатів президентських виборів, повідомив у Twitter, що прихильники Трампа, які влаштували безлади у будівлі Капітолію США, були “на правильній стороні закону і історії”.

"Всім патріотам, які оскаржують сфальсифіковані вибори. Трамп хоче, щоб ви мирно висловлювати свою думку".

"Ми партія правопорядку. Ви на правильній стороні закону і історії. Дійте з повагою до всіх", - написав він.

Віце-президент США Майк Пенс закликав протестувальників негайно зупинити насильство та покинути будівлю.

"Мирний протест - це право кожного американця, але цей напад на наш Капітолій ми не будемо терпіти, причетні будуть переслідуватися в повній мірі закону".

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

За даними The New York Times, Мер Вашингтона Мюріель Баузер ввела загальноміську комендантську годину з 18:00.

Нікому не дозволяється ходити або водити машину по "будь-якій вулиці, провулку, парку або іншому громадському місцю" з 18:00 до 6:00, повідомила в Твіттері Баузер.

Як повідомляє Deutsche Welle, одну людину з числа тих, хто увірвався у Капітолій, було смертельно поранено з вогнепальної зброї.

One person was shot dead inside US Capitol by law enforcement officer. Join our LIVE coverage: https://t.co/vxNSWTdGwk — DW News (@dwnews) January 6, 2021

На ситуацію відреагував обраний президент США Джо Байден.

Фото: EPA/UPG

"Сцени хаосу в Капітолії не відображають справжню Америку, не представляють того, хто ми є. Ми спостерігаємо невелику кількість екстремістів, відданих беззаконню. Це не опозиція. Це безлад. Це хаос. Це межує з заколотом. І це повинно закінчитися зараз", - сказав він у своєму зверненні.

WATCH LIVE: President-elect Joe Biden speaks as Trump supporters are storming the U.S. Capitol



"At this hour, our democracy is under an unprecedented assault unlike anything we've seen in modern times" https://t.co/wTKxzqAo9U pic.twitter.com/iwfJyz1gcY — CBS News (@CBSNews) January 6, 2021

Відразу після цього Трамп звернувся з власним відеозверненням, у якому закликав протестувальників покинути Капітолій та розійтися по домівках.

Як свідчить відео з місця події, до Капітолію увійшов спецназ ФБР.

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ — Jake Sherman (@JakeSherman) January 6, 2021

Після того, як Капітолій було звільнено від мітингувальників, у ньому провели прибирання, Конгрес поновив свою роботу.