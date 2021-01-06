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У Німеччині вводять обов'язкову жіночу квоту в керівництві компаній

Якщо правління налічує більше трьох членів, як мінімум одним із них має бути жінка.

У Німеччині вводять обов'язкову жіночу квоту в керівництві компаній
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини у середу, 6 січня, схвалив  закон про обов'язкову жіночу квоту в керівництві компаній. Якщо правління великої німецької компанії налічує більше трьох членів, як мінімум одним з них має бути жінка. 

Про це повідомляє Deutsche Welle.

До сьогоднішнього дня гендерна квота діяла в країні лише у наглядових радах великих компаній. Для інших підприємств вона носила суто рекомендаційний характер.

Тепер документ має розглянути бундестаг. 

За словами міністра у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді ФРН Франціски Гіффай, "висококваліфіковані жінки збагачують професійне та економічне життя".

Міністр юстиції Христині Ламбрехт вказала на те, що жінки в керівництві компаній "зможуть створити там позитивну атмосферу і стати прикладом для інших жінок, а також сприяти кар'єрному росту представниць прекрасної статі". 

Нагадаємо, у грудні минулого року новим генсеком ОБСЄ вперше стала жінка - німкеня Гельга Шмід.

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