У Німеччині вводять обов'язкову жіночу квоту в керівництві компаній

Якщо правління налічує більше трьох членів, як мінімум одним із них має бути жінка.

Уряд Німеччини у середу, 6 січня, схвалив закон про обов'язкову жіночу квоту в керівництві компаній. Якщо правління великої німецької компанії налічує більше трьох членів, як мінімум одним з них має бути жінка.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

До сьогоднішнього дня гендерна квота діяла в країні лише у наглядових радах великих компаній. Для інших підприємств вона носила суто рекомендаційний характер.

Тепер документ має розглянути бундестаг.

За словами міністра у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді ФРН Франціски Гіффай, "висококваліфіковані жінки збагачують професійне та економічне життя".

Міністр юстиції Христині Ламбрехт вказала на те, що жінки в керівництві компаній "зможуть створити там позитивну атмосферу і стати прикладом для інших жінок, а також сприяти кар'єрному росту представниць прекрасної статі".

Нагадаємо, у грудні минулого року новим генсеком ОБСЄ вперше стала жінка - німкеня Гельга Шмід.