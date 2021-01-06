У ЄС схвалили вакцину Moderna проти коронавірусу

Це друга вакцина від коронавірусу, що отримала дозвіл в ЄС.

Європейське медичне агентство схвалило використання на території ЄС вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало видати умовне реєстраційне посвідчення вакцині Moderna для профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 у людей у віці від 18 років", - йдеться в повідомленні.

Регулятор наголосив, що це друга вакцина від коронавірусу, що отримала дозвіл в ЄС.

"Ця вакцина надає нам ще один інструмент для подолання нинішньої надзвичайної ситуації. Ми видали другу позитивну рекомендацію по вакцині всього через рік після того, як ВООЗ оголосила пандемію", - заявив виконавчий директор агентства Емер Кук.

Вакцина показала ефективність в 94,1% випадків.

"Наразі ми працюємо на повну потужність, щоб затвердити її та зробити доступною в Європейському Союзі", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, це хороші новини, які допоможуть надати більше вакцин від COVID-19 європейцям.

Нагадаємо, наприкінці грудня в американському штаті Коннектикут розпочато щеплення від COVID-19 вакциною виробництва фармацевтичної компанії Moderna.

Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

27 грудня в Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду. Євросоюз отримав вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу.