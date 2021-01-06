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В Англійській Прем'єр-лізі виявили 40 нових випадків зараження коронавірусом

Це більш, ніж удвічі перевищує попередній рекорд сезону

В Англійській Прем'єр-лізі виявили 40 нових випадків зараження коронавірусом
Фото: апл

Пресслужба Англійської Прем'єр-ліги повідомила про останні результати тестування гравців, тренерів і працівників клубів на предмет зараження коронавірусом.

Тепер всі повинні здавати по два тести на тиждень, а за минулі 7 днів (з 28 грудня по 3 січня) виявили 40 випадків захворювання.

Попередній рекорд становив 18 випадків зараження.

Всього за тиждень зробили 2 295 тестів. Назви клубів і прізвища гравців АПЛ не розголошує.

Раніше Ліга спростувала інформацію про те, що може зробити паузу в чемпіонаті через різке збільшення кількості хворих, так як зараз в АПЛ все одно буде 10-денна перерва, яка викликана матчами на Кубок Англії.

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