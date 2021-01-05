L'Equipe не включив Мессі в символічну збірну 2020 року

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Французьке видання L'Equipe презентувало символічну збірну 2020 року за версією вболівальників.

У голосуванні взяли участь 111 тисяч чоловік.

Вперше за останнє десятиліття в список не потрапив капітан "Барселони" Ліонель Мессі.

Склад виглядає наступним чином:

Воротар: Мануель Нойер ("Баварія");

Захисники: Альфонсо Девіс ("Баварія"), Серхіо Рамос ("Реал"), Вірджіл ван Дейк і Трент Александер-Арнолд (обидва - "Ліверпуль");

Півзахисники: Тіаго Алькантара ("Баварія"/"Ліверпуль"), Йозуа Кіммі ("Баварія"), Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті") і Неймар (ПСЖ);

Нападники: Кріштіану Роналду ("Ювентус") і Роберт Левандовскі ("Баварія").