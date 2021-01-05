Російський клуб достроково розірвав орендну угоду з гравцем "Динамо"

Півзахисник Мохаммед Кадірі достроково повернеться в київське "Динамо", повідомляє "Спорт-Експрес".

Російський клуб скористався опцією в угоді з "Динамо", за якою оренду 24-річного ганця можна перервати взимку.

Відзначимо, що оренда була розрахована до кінця сезону.

Кадірі встиг провести за "пушкарів" 13 матчів, в яких забив 2 голи.

Кадірі перейшов в "Динамо" якраз з "Арсеналу" влітку 2019 року, підписавши з київським клубом контракт за схемою "4+1". У складі "біло-синіх" півзахисник провів 16 матчів, не відзначившись результативними діями.