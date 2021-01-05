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Асистент Луческу розірвав контракт з "Динамо"

За сімейними обстоятельсвах Дієго Лонго покинув столичний клуб.

Асистент Луческу розірвав контракт з "Динамо"
Дієго Лонго
Фото: ФК "Динамо"

Асистент головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу Дієго Лонго розірвав контракт з клубом.

Тренер з фізпідготовки "біло-синіх" прийняв таке рішення через сімейні обставини.

"Коли варто чекати мого повернення до Києва? На жаль, я розірвав контракт з "Динамо". У мене було ще 2,5 роки контракту з клубом. Але ви зрозумійте, моя дружина і діти весь цей час перебували в Італії, а я 24 години на добу сім днів на тиждень проводив на базі", - цитує італійського фахівця Football.ua.

"Звичайно, я спочатку говорив з Мірчею Луческу. Містер зрозумів мою ситуацію. Він був засмучений, але дав добро на це.

"Динамо - це топ клуб. У мене були чудові стосунки з гравцями, керівництвом і всіма співробітниками клубу. Я шкодую про це рішення, але інакше не можу вчинити. Я хотів, щоб моя сім'я переїхала зі мною до Києва. Скрізь, де я працював , вони були зі мною. Але навіть, якщо б вони переїхали до Києва, я б все одно їх не бачив", - відверто зізнався Лонго.

"Я проводив весь час на тренувальній базі. Я приїжджав на базу в 12 дня і їхав пізно ввечері. З огляду на матчі в Лізі чемпіонів і чемпіонаті, у мене були вільні лише дві години два дня в тиждень. Наш графік був дуже жорсткий і щільний", - зазначив тепер уже колишній помічник Луческу.

Додамо, що офіційної позиції київського клубу поки ще не немає.

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