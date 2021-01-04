Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
ГоловнаСпорт

В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг

Спортивні функціонери почали розслідування.

В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг
Фото: Biathlon.com.ua

У російському біатлоні може спалахнути черговий масштабний допінговий скандал, повідомляє allsportinfo.ru.

Причина - масові зняття з всеросійських змагань "Іжевська гвинтівка" в кінці грудня 12 біатлоністок Ханти-Мансійського автономного округу і 21 біатлоніста Тюменської області після прибуття допінг-офіцерів Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). 

"РУСАДА, дійсно, проводило тестування на "Іжевській гвинтівці", - повідомила директор з комунікацій РУСАДА Марія Маркова. - Факт масового зняття спортсменів був зафіксований і переданий до відділу розслідувань. Всі необхідні процедури вже проводяться. Цільове тестування є частиною цих процедур, але всі подробиці ми розкривати не можемо, по-перше, відповідно до "Стандартів", а, по-друге, щоб не перешкодити розслідуванню", - прокоментувала інцидент Маркова.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) підтримав рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про відсторонення Росії від міжнародних змагань за зміни в базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також