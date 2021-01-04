В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг

У російському біатлоні може спалахнути черговий масштабний допінговий скандал, повідомляє allsportinfo.ru.

Причина - масові зняття з всеросійських змагань "Іжевська гвинтівка" в кінці грудня 12 біатлоністок Ханти-Мансійського автономного округу і 21 біатлоніста Тюменської області після прибуття допінг-офіцерів Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

"РУСАДА, дійсно, проводило тестування на "Іжевській гвинтівці", - повідомила директор з комунікацій РУСАДА Марія Маркова. - Факт масового зняття спортсменів був зафіксований і переданий до відділу розслідувань. Всі необхідні процедури вже проводяться. Цільове тестування є частиною цих процедур, але всі подробиці ми розкривати не можемо, по-перше, відповідно до "Стандартів", а, по-друге, щоб не перешкодити розслідуванню", - прокоментувала інцидент Маркова.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) підтримав рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про відсторонення Росії від міжнародних змагань за зміни в базі даних Московської антидопінгової лабораторії.