Коронавірус не перешкода: "Челсі" відзвітував про прибуток за минулий сезон

"Челсі" оголосив, що минулий сезон клуб завершив з прибутком 32,5 млн фунтів, незважаючи на вплив пандемії коронавірусу, повідомляє fapl.ru.

У період з 1 липня 2019 по 30 червня 2020 клуб зі "Стемфорд Брідж" заробив 407,4 млн фунтів - на 39,3 млн менше, ніж за попередній 12-місячний період (446,7 млн).

Однак цього разу підсумковий баланс виявився позитивним, на відміну від рекордного збитку 96,6 млн фунтів рік тому.

Свою прибутковість, незважаючи на негативні зовнішні фактори, "пенсіонери" пояснюють поверненням у Лігу чемпіонів і продажем ряду гравців.

При цьому "Челсі" інвестував 93,7 млн у нових гравців і продовження контрактів з наявними футболістами.

У звітний період клуб попрощався з Еденом Азаром, Олою Айною, Томашем Каласом, Давидом Луїсом, Майклом Гектором і Кеннетом Омеруо. Продажі Альваро Морати і Маріо Пашалича будуть враховані вже в наступному звіті.

У поточному сезоні Англійської прем'єр-ліги "Челсі" займає 8 місце. Напередодні в підсумковому матчі 17-го туру лондонський клуб програв домашній матч "Манчестеру Сіті" - 1:3.