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Роналду став першою у світі людиною з чвертю мільярдів підписників у Instagram

Кріштіану б'є рекорди не тільки на футбольному полі.

Роналду став першою у світі людиною з чвертю мільярдів підписників у Instagram
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду першим на Землі набрав 251 млн підписників у Instagram, повідомляє офіційний акаунт португальця.

Другим за популярністю в Instagram аккаунтом є сторінка американської співачки Аріани Гранде (214 млн підписників). У трійці також аккаунт актора і колишнього рестлера Дуейна Джонсона, також відомого як Скала (209 млн).

Серед футболістів слідом за Кріштіану розташувалися по популярності акаунти капітана "Барселони" Ліонеля Мессі (174 млн) і форварда ПСЖ Неймара (144 млн).

Більше підписників, ніж у 35-річного Роналду тільки у офіційної сторінки самої мережі Instagram, у якій 382 млн передплатників.

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