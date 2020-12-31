Коронавірус вплинув на традицію, що роками склалася в іспанському чемпіонаті, - йти на канікули під Новий рік.
Цього разу матчі 16-го туру стартували 29 грудня, а завершаться сьогодні.
Напередодні "Реал" грав на виїзді проти скромного "Ельче" і, як напередодні "Барселона" з "Ейбаром", завершив свій поєдинок нічиєю - 1:1.
Відкрив рахунок півзахисник гостей Лука Модрич. Причому зробив це хорват у невластивій йому манері - ударом головою.
Так Лука вперше у своїй кар'єрі забив головою за "бланкос".
1 - Against Elche, Luka Modrić has scored his first headed goal for Real Madrid after 364 games in all competitions (26 goals). Brain. pic.twitter.com/bVzNFcqWk9— OptaJose (@OptaJose) December 30, 2020
Усього він провів 364 матчі за "Реал", у яких забив 26 голів.
У нинішньому сезоні Модрич відіграв 20 поєдинків у всіх турнірах, у яких 4 рази вразив ворота суперника і віддав одну результативну передачу.