Коронавірус вплинув на традицію, що роками склалася в іспанському чемпіонаті, - йти на канікули під Новий рік.

Цього разу матчі 16-го туру стартували 29 грудня, а завершаться сьогодні.

Напередодні "Реал" грав на виїзді проти скромного "Ельче" і, як напередодні "Барселона" з "Ейбаром", завершив свій поєдинок нічиєю - 1:1.

Відкрив рахунок півзахисник гостей Лука Модрич. Причому зробив це хорват у невластивій йому манері - ударом головою.

Так Лука вперше у своїй кар'єрі забив головою за "бланкос".

1 - Against Elche, Luka Modrić has scored his first headed goal for Real Madrid after 364 games in all competitions (26 goals). Brain. pic.twitter.com/bVzNFcqWk9 — OptaJose (@OptaJose) December 30, 2020

Усього він провів 364 матчі за "Реал", у яких забив 26 голів.

У нинішньому сезоні Модрич відіграв 20 поєдинків у всіх турнірах, у яких 4 рази вразив ворота суперника і віддав одну результативну передачу.

Огляд матчу "Реал" - "Ельче".