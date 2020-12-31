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Модрич уперше забив головою за "Реал"

Хорват провів за "бланкос" 364 матчі.

Модрич уперше забив головою за "Реал"
Партнери поздоровляють Луку Модрича с історичним голом
Фото: EPA/UPG

Коронавірус вплинув на традицію, що роками склалася в іспанському чемпіонаті, - йти на канікули під Новий рік.

Цього разу матчі 16-го туру стартували 29 грудня, а завершаться сьогодні.

Напередодні "Реал" грав на виїзді проти скромного "Ельче" і, як напередодні "Барселона" з "Ейбаром", завершив свій поєдинок нічиєю - 1:1.

Відкрив рахунок півзахисник гостей Лука Модрич. Причому зробив це хорват у невластивій йому манері - ударом головою.

Так Лука вперше у своїй кар'єрі забив головою за "бланкос".

Усього він провів 364 матчі за "Реал", у яких забив 26 голів.

У нинішньому сезоні Модрич відіграв 20 поєдинків у всіх турнірах, у яких 4 рази вразив ворота суперника і віддав одну результативну передачу.

Огляд матчу "Реал" - "Ельче".

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