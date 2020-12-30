Дієго Коста заплатить "Атлетіко" 15 мільйонів євро за розрив контракту

Напередодні форвард "Атлетіко" Дієго Коста за обопільною згодою розірвав контракт з мадридським клубом, повідомляє офіційний сайт "матрацників".

При цьому в комюніке наголошується, що "Атлетіко" пішло назустріч гравцеві, який попросив достроково розірвати угоду, яка була розрахована до 30 червня 2021 року, з особистих причин.

Однак угода містила один цікавий пункт. Якщо 32-річний футболіст продовжить свою кар'єру в клубі, який може боротися за перемогу в Ла Лізі або Лізі чемпіонів, то він зобов'язаний буде заплатити "матрасникам" 15 млн євро, повідомляє The Athletic.

Спочатку "Атлетіко" хотіло прописати суму в розмірі 25 млн, але в ході переговорів гравцеві вдалося майже вдвічі її знизити.

На даний момент нічого не відомо про подальші плани Кости. Поширювалася інформація про можливе приєднання до лондонського "Арсеналу", який, природно, не веде боротьбу за перемогу в Ла Лізі і не веде боротьбу за перемогу в ЛЧ, тому що бере участь в Лізі Європи.

Коста вперше приєднався до мадридського клубу в 2007 році в 17-річному віці, а потім він двічі повертався в "Атлетіко" і за цей час відіграв за команду 215 матчів, в яких забив 83 голи і віддав 36 результативних передач.

Разом з "Атлетіко" Дієго ставав чемпіоном Іспанії, виграв Кубок Іспанії, Лігу Європи і два Суперкубка Європи.