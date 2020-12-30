Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
ГоловнаСпорт

Дієго Коста заплатить "Атлетіко" 15 мільйонів євро за розрив контракту

Іспанець покинув стан "матрацників".

Дієго Коста заплатить "Атлетіко" 15 мільйонів євро за розрив контракту
Дієго Коста
Фото: EPA/UPG

Напередодні форвард "Атлетіко" Дієго Коста за обопільною згодою розірвав контракт з мадридським клубом, повідомляє офіційний сайт "матрацників".

При цьому в комюніке наголошується, що "Атлетіко" пішло назустріч гравцеві, який попросив достроково розірвати угоду, яка була розрахована до 30 червня 2021 року, з особистих причин.

Однак угода містила один цікавий пункт. Якщо 32-річний футболіст продовжить свою кар'єру в клубі, який може боротися за перемогу в Ла Лізі або Лізі чемпіонів, то він зобов'язаний буде заплатити "матрасникам" 15 млн євро, повідомляє The Athletic.

Спочатку "Атлетіко" хотіло прописати суму в розмірі 25 млн, але в ході переговорів гравцеві вдалося майже вдвічі її знизити.

На даний момент нічого не відомо про подальші плани Кости. Поширювалася інформація про можливе приєднання до лондонського "Арсеналу", який, природно, не веде боротьбу за перемогу в Ла Лізі і не веде боротьбу за перемогу в ЛЧ, тому що бере участь в Лізі Європи.

Коста вперше приєднався до мадридського клубу в 2007 році в 17-річному віці, а потім він двічі повертався в "Атлетіко" і за цей час відіграв за команду 215 матчів, в яких забив 83 голи і віддав 36 результативних передач.

Разом з "Атлетіко" Дієго ставав чемпіоном Іспанії, виграв Кубок Іспанії, Лігу Європи і два Суперкубка Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також