Нурмагомедов натякнув на повернення в октагон

Непереможений боєць ММА Хабіб Нурмагомедов розповів про переговори з UFC.

Зокрема, дагестанець відповів на питання про те, чи може він повернутися у великий спорт.

"Мабуть, вони хочуть, щоб я бився далі. Ну це зрозуміло, я провів 9 років у лізі, вигравав, є велика фанатська база. Я їх не звинувачую, в цьому нічого дивного, - цитує Хабіба "Спорт-Экспресс". - Є пропозиції. Скоро будемо зустрічатися з Даною (Вайтом - глава UFC, - прим. LB.ua) і будемо щільно обговорювати. Є що обговорити".

Нагадаємо, 32-річний Нурмагомедов провів 29 поєдинків у ММА і в усіх переміг.