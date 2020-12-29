Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Тупицький не прийшов в Офіс генпрокурора через поважну причину, - КС (оновлено)
Тупицький не прийшов в Офіс генпрокурора через поважну причину, - КС (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСпорт

Нурмагомедов натякнув на повернення в октагон

Хабіб відповів на питання про повернення в ММА.

Нурмагомедов натякнув на повернення в октагон
Хабіб Нурмагомедов
Фото: rt.com

Непереможений боєць ММА Хабіб Нурмагомедов розповів про переговори з UFC.

Зокрема, дагестанець відповів на питання про те, чи може він повернутися у великий спорт.

"Мабуть, вони хочуть, щоб я бився далі. Ну це зрозуміло, я провів 9 років у лізі, вигравав, є велика фанатська база. Я їх не звинувачую, в цьому нічого дивного, - цитує Хабіба "Спорт-Экспресс". - Є пропозиції. Скоро будемо зустрічатися з Даною (Вайтом - глава UFC, - прим. LB.ua) і будемо щільно обговорювати. Є що обговорити".

Нагадаємо, 32-річний Нурмагомедов провів 29 поєдинків у ММА і в усіх переміг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також