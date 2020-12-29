У Кам'янському відбулося рейдерське захоплення спорткомплексу "Прометей"

Федерація тенісу України повідомила про рейдерське захоплення спорткомплексу "Прометей" у Кам'янському.

"У Кам’янському нищать теніс. Напередодні новорічних свят у місті Кам’янське відбувається рейдерське захоплення одного з найстаріших тенісних центрів України - спорткомплексу "Прометей", який перебуває в комунальній власності! Будівлю охороняють агресивно налаштовані кремезні хлопці у масках і, за деякими свідченнями, з вогнепальною зброєю, які не допускають дітей до тренувань з тенісу", - йдеться в заяві ФТУ.

"Сьогодні батьки юних тенісистів, які ще донедавна (точніше до 24 грудня) справно відвідували тренування, звернулися з листом до мера Кам’янського Андрія Білоусова з проханням розібратися у ситуації", – зазначено в заяві.