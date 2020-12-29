Суперники "Мотора" по групі вийшли у фінал гандбольної Ліги чемпіонів-2019/20

Каталонська "Барселона" і німецький "Кіль" стали фіналістами гандбольної Ліги чемпіонів сезону-2019/20, повідомляє isport.ua.

У "Фінал чотирьох", який через пандемію коронавірусу не був зіграний навесні, пробилися ПСЖ, "Барселона", Кіль і "Веспрем". Цікаво, що останні три команди потрапили в одну групу із запорізьким "Мотором" у нинішньому розіграші ЛЧ.

У першому півфіналі дев'ятиразовий переможець турніру "Барселона" обіграла парижан з рахунком 37:32 (18:14).

У другому матчі все вирішив екстратайм, де "Веспрем" вів з двома м'ячами, але все одно програв "Кілю" 35:36 ОТ (13:18, 29:29).

"Кіль" увосьме в історії вийшов у фінал ЛЧ, три з яких вигравав.

Фінал відбудеться сьогодні. Початок зустрічі о 21:30 за київським часом.