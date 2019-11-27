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Запорожский "Мотор" одержал первую победу в гандбольной Лиге чемпионов

Чемпион Украины сохраняет шансы на плей-офф.

Запорожский "Мотор" одержал первую победу в гандбольной Лиге чемпионов
Фото: ehfcl.com

В Запорожье завершился матч десятого тура группового турнира Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации, где чемпион Украины "Мотор" встретился с португальским "Порту".

Игра завершилась со счетом 33:29. Это первая победа запорожского клуба в групповом турнире Лиги чемпионов, передает Радио Свобода.

За десять туров "Мотор" набрал всего четыре очка и теперь занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Возглавляет группу немецкий "Киль" с 14 очками в активе.

Следующий матч чемпион Украины сыграет 9 февраля. Его соперником станет "Мешков Брест", который в турнирной таблице занимает предпоследнее место.

Матчи четырех заключительных туров групповой стадии будут сыграны в феврале 2020 года. Благодаря победе над "Порту" "Мотор" сохраняет шансы на плей-офф.

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