Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
В украинских школах появится новый предмет
В украинских школах появится новый предмет
ГлавнаяСпорт

В Кремле выразили "озабоченность" возможным отстранением России от соревнований

Дмитрий Песков – о возможных санкциях.

В Кремле выразили "озабоченность" возможным отстранением России от соревнований
Дмитрий Песков
Фото: rsport.ria.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложил отстранить Россию на четыре года от международных соревнований.

"Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи.

Пока действительно мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации ответственного комитета WADA. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдет позже, в декабре. Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок", - приводит слова Пескова РИА "Новости".

"Выступления российских спортсменов за другие страны? Это их выбор. У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать. Подавляющее большинство гордится своей страной, гордится своим флагом", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Окончательное решение исполком WADA примет 9 декабря.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также