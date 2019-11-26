Бывший вице-президент ФИФА объяснил, почему WADA не может отстранить Россию от футбольных турниров

Бывший вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от предстоящих футбольных турниров.

"Между всеми международными федерациями и WADA 15 лет назад был подписан договор. ФИФА, конечно, входило в их число. Но в футболе WADA нас не может отстранить – только ФИФА или УЕФА, окончательное решение будет за ними. Если у WADA будут доказательства против определtнных футболистов – это другое дело, но у футбольных организаций свои медицинские комитеты и своя допинг-служба. Только допинг-офицеры ФИФА в согласовании с WADA могут проводить контроль", - цитирует Колоскова championat.com.

"Для футбола есть исключение, поскольку у ФИФА своя база футболистов, которые замешаны в нарушении допинговых правил. Никакой опасности для футбола не существует. Единственное, что может обсуждаться, – обязать нашу сборную играть без флага и гимна, как это было в Корее на Олимпиаде. Это вполне реально. Но нужно принимать во внимание, что у РФС очень сильные позиции в ФИФА и УЕФА, и наши представители смогут убедить организации, что это чрезмерное наказание", - отметил бывший футбольный функционер.

"Смысл договора WADA и ФИФА? WADA имеет право приехать на условный сбор сборной команды России по футболу со своими офицерами, со своей лабораторией и провести контроль. И если в результате этого допинг-контроля будут выявлены нарушения, ФИФА только остаeтся подчиниться решению WADA", - сделал заключение Колосков.

В тоже время, мнение, что рекомендации WADA в отношении России не коснуться участия российской футбольной сборной в Евро-2020, разделяет и The Guardian.

"Вопреки некоторым слухам, серьезный источник сообщил мне, что дисквалификация может затронуть только мировое первенство, а не континентальное. Так что рекомендации WADA никаким образом не коснутся чемпионата Европы – ни в плане проведения матчей в стране, ни в плане участия сборной", - сообщил журналист издания Шон Ингл в своем "твиттере."