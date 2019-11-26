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"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" готовы выложить 60 млн евро за 17-летнего вундеркинда

Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов грандов.

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" готовы выложить 60 млн евро за 17-летнего вундеркинда
Камавинга (слева) в матче Лиги Европы против "Лацио"
Фото: EPA/UPG

Опорный полузащитник французского "Ренна" Эдуардо Камавинга, которому в текущем месяце только исполнилось 17 лет, привлек внимание топ-клубов Европы, сообщает The Sun.

Гонку за француза ангольского происхождения возглавляют "Манчестер Юнайтед" и "Барселона", которых не отпугнул ценник за вундеркинда, выставленный "Ренном", в размере 51,5 млн фунтов (60 млн евро).

Камавинга уже провел 23 матча за французский клуб и успел дебютировать в составе молодежной сборной Франции U-21.

Отметим, контракт Эдуардо с "Ренном" истекает 30 июня 2021 года.

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