"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" готовы выложить 60 млн евро за 17-летнего вундеркинда

Камавинга (слева) в матче Лиги Европы против "Лацио"

Опорный полузащитник французского "Ренна" Эдуардо Камавинга, которому в текущем месяце только исполнилось 17 лет, привлек внимание топ-клубов Европы, сообщает The Sun. Man Utd and Barcelona told to fork out £51.5m on wonderkid Camavinga https://t.co/e2Ry8w0LpE — Sun Sport (@SunSport) 25 ноября 2019 г. Гонку за француза ангольского происхождения возглавляют "Манчестер Юнайтед" и "Барселона", которых не отпугнул ценник за вундеркинда, выставленный "Ренном", в размере 51,5 млн фунтов (60 млн евро).

Камавинга уже провел 23 матча за французский клуб и успел дебютировать в составе молодежной сборной Франции U-21.

Отметим, контракт Эдуардо с "Ренном" истекает 30 июня 2021 года.