РУСАДА прокомментировала рекомендацию WADA отстранить Россию на 4 года от участия в международных соревнованиях

Маргарита Пахноцкая заявила, что WADA действовала в интересах спортсменов, не имеющих проблем с допингом.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала рекомендации комитета по соответствию WADA отстранить Россию от всех международных спортивных соревнований на четыре года и лишить Россию права проводить различные международные турниры, а также участвовать в тендерах за право их проведения.

"Тут двойной аспект. С одной стороны, WADA, следуя рекомендациям комитета по соответствию, который опирается на международный стандарт по соответствию, ограничивает национальную сборную от участия на Олимпийских и Паралимпийских играх и любых других международных соревнованиях.

С другой стороны, комитет по соответствию встает на сторону спортсменов, которые не были замешаны в допинговых скандалах", - приводит слова Пахноцкой РБК-СПОРТ.

"Они берут во главу угла право честного и чистого спортсмена участвовать в международных соревнованиях, позволяют тем спортсменам, которые не имеют допинговой истории пробовать отобраться для участия на турнирах в нейтральном статусе", - отмечает зам.генерального директора РУСАДА.

Отметим, что "Время Ч" - 9 декабря, когда в Париже исполком WADA проведет заседание, на котором рассмотрит данные рекомендации. Если они будут приняты, то в РУСАДА будет направлено письмо о несоответствии кодексу. Если российская сторона его не примет в течение 21 дня, то дело будет направлено в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Напомним, Россию могут лишить права участия в Чемпионате мира-2022 по футболу, а Санкт-Петербург - принимать матчи ЧЕ-2020 из-за манипуляций данными из Московской антидопинговой лаборатории.