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Хоккеист "Флориды Пантерз" лишился 9 зубов после попадания шайбы в лицо, попутно установив рекорд сезона в НХЛ

Кейт Яндл был какое-то время в поисках хирурга-стоматолога.

Хоккеист "Флориды Пантерз" лишился 9 зубов после попадания шайбы в лицо, попутно установив рекорд сезона в НХЛ
Кейт Яндл
Фото: livesport.ru

Защитник "Флориды Пантерз" Кейт Яндл в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины Харрикейнз" (2:4) получил неприятное и болезненное повреждение.

В первом периоде Яндл неудачно оказался на траектории полета шайбы, которая попала ему в лицо, после чего Кейт лишился девяти зубов, сообщает championat.com.

Сразу после инцидента Яндл отправился в раздевалку. Но, несмотря на серьезный удар, защитник вернулся на лед в третьем периоде.

На следующее утро Яндлу сделали операцию на зубах. Она прошла успешно, в итоге 33-летний защитник смог продолжить выступление без каких-либо ограничений.

В частности, Яндл принял участие в следующем матче своей команды с "Баффало Сэйбрз" (2:5). Этот матч стал для Яндла уже 821-м подряд в НХЛ, что является самой длинной серией для игроков лиги из числа действующих хоккеистов.

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