МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
В комитет ВР по нацбезопасности вошел "политик-антимайдановец" Требушкин
В комитет ВР по нацбезопасности вошел "политик-антимайдановец" Требушкин
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
ГлавнаяСпорт

В матче НХЛ произошла очередная яркая драка

"Шайбу раздора" не поделили хоккеисты "Вашингтона" и "Анахайма".

В матче НХЛ произошла очередная яркая драка

В концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" - "Анахайм" (5:2) произошла массовая потасовка.

Конфликт возник еще до третьего гола "Кэпиталз" - форвард "Вашингтона" Брендан Лейпсик повздорил с игроками соперников.

После взятия ворот партнеры по команде пришли Брендану на помощь и тоже вступили в драку. В разгар сражения Гарнет Хэтэуэй даже плюнул в Эрика Гундбрансона, из-за чего нападающий хозяев был удален до конца игры.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также