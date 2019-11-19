В концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" - "Анахайм" (5:2) произошла массовая потасовка.

Конфликт возник еще до третьего гола "Кэпиталз" - форвард "Вашингтона" Брендан Лейпсик повздорил с игроками соперников.

После взятия ворот партнеры по команде пришли Брендану на помощь и тоже вступили в драку. В разгар сражения Гарнет Хэтэуэй даже плюнул в Эрика Гундбрансона, из-за чего нападающий хозяев был удален до конца игры.