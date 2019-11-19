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Первый участник Лиги Чемпионов от Украины может сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате

"Таврия" не поехала на календарный матч в Краматорск.

Первый участник Лиги Чемпионов от Украины может сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате
Фото: ФК Таврия

Гостевой матч симферопольской "Таврии" в 18-м туре Второй лиги с краматорским "Авангардом-2" не состоится, поскольку крымская команда, базирующаяся в Бериславе Херсонской области, не поехала на поединок из-за отсутствия финансов, сообщается на официальном сайте крымчан.

Ранее встреча была перенесена с 27 октября на 19 ноября, поскольку в Бериславе вспыхнула эпидемия гриппа и не прошла мимо команды.

Игроки и тренеры "Таврии" не получают зарплату уже полгода и могут сняться с чемпионата Украины в зимнюю паузу или даже ранее.

Главный тренер симферопольцев Сергей Шевченко заявил, что "критический момент настал именно сейчас", - цитирует специалиста "Крым.Реалии".

"Таврия" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

"Авангард-2" занимает предпоследнее, 10-е место, с активом в 11 очков.

Напомним, что "Таврия" является первым чемпионом независимой Украины и первым участником Лиги Чемпионов от Украины.

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