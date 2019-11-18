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Red Bull установил новый рекорд Формулы-1 по скорости пит-стопа – 1,82 сек.

Под стать Максу Ферстаппену были и его механики.

Механики &quot;Ред Булл&quot; в предвкушении выхода &quot;на сцену&quot;
Фото: EPA/UPG
Механики "Ред Булл" в предвкушении выхода "на сцену"
Накануне победой голландского гонщика Red Bull Макса Ферстаппена завершился предпоследний этап чемпионата мира в классе машин Формула-1 – Гран-При Бразилии.

Но австрийская команда не только выиграла этап, но и провела быстрейший пит-стоп в истории чемпионата мира. 

Во время гонки механики обслужили болид Ферстаппена всего за 1,82 секунды, сообщает f1-world.ru.

На второй и третьей позиции механики Williams: пит-стоп Роберта Кубицы длился 2.10 секунды, Джорджа Расселла - 2.20 секунды.

Предыдущий рекорд проведения пит-стопа принадлежал также Red Bull. В Германии они потратили 1.88 секунды на смену колес.

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