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Механики "Ред Булл" в предвкушении выхода "на сцену"
Накануне победой голландского гонщика Red Bull Макса Ферстаппена
завершился предпоследний этап чемпионата мира в классе машин Формула-1 – Гран-При Бразилии.
Но австрийская команда не только выиграла этап, но и провела быстрейший пит-стоп в истории чемпионата мира.
Во время гонки механики обслужили болид Ферстаппена всего за 1,82 секунды, сообщает f1-world.ru.
На второй и третьей позиции механики Williams: пит-стоп Роберта Кубицы длился 2.10 секунды, Джорджа Расселла - 2.20 секунды.
Предыдущий рекорд проведения пит-стопа принадлежал также Red Bull. В Германии они потратили 1.88 секунды на смену колес.