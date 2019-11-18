Под стать Максу Ферстаппену были и его механики.

Фото: EPA/UPG Механики "Ред Булл" в предвкушении выхода "на сцену"

Но австрийская команда не только выиграла этап, но и провела быстрейший пит-стоп в истории чемпионата мира.

Во время гонки механики обслужили болид Ферстаппена всего за 1,82 секунды, сообщает f1-world.ru.

На второй и третьей позиции механики Williams: пит-стоп Роберта Кубицы длился 2.10 секунды, Джорджа Расселла - 2.20 секунды.

Предыдущий рекорд проведения пит-стопа принадлежал также Red Bull. В Германии они потратили 1.88 секунды на смену колес.