Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен одержал третью победу в сезоне Формулы-1 и восьмую в карьере, выиграв драматичную гонку в Интерлагосе.
Как отмечает Autosport, первая треть гонки прошла достаточно спокойно.
Но потом сначала отказал двигатель у гонщика Mercedes Валттери Боттаса, а еще через несколько кругов столкнулись и выбыли из гонки напарники по Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер.
The moment the race turned on its head 🤯#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g— Formula 1 (@F1) November 17, 2019
Рестарт был дан за два круга до финиша. Ферстаппен без особых затруднений сохранил лидерство, а вот в сражении за второе место сошлись его напарник Алекс Албон и чемпион мира Льюис Хэмилтон. Закончилась эта борьба столкновением и разворотом Албона, а Хэмилтона прошел оказавшийся неожиданно высоко Пьер Гасли на Toro Rosso. Вплоть до финишной черты шестикратный чемпион мира прессинговал Гасли, но в итоге уступил 0,062 секунды.
Гасли впервые поднялся на подиум в своей карьере гонщика Формулы-1.
Благодаря массовому сходу лидеров еще несколько гонщиков показали лучший результат в сезоне: Карлос Сайнс из McLaren стал четвертым, Кими Райкконен из Alfa Romeo - пятым, его напарник Антонио Джовинацци - шестым.
Последняя гонка сезона состоится 1 декабря в Абу-Даби.