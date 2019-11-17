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Ферстаппен выиграл гонку Формулы-1 в Бразилии, вторым сенсационно стал гонщик Toro Rosso

Неудачи гонщиков топ-команд привели к неожиданным результатам Гран-При.

Фото: EPA/UPG

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен одержал третью победу в сезоне Формулы-1 и восьмую в карьере, выиграв драматичную гонку в Интерлагосе.

Как отмечает Autosport, первая треть гонки прошла достаточно спокойно.

Но потом сначала отказал двигатель у гонщика Mercedes Валттери Боттаса, а еще через несколько кругов столкнулись и выбыли из гонки напарники по Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер.

Рестарт был дан за два круга до финиша. Ферстаппен без особых затруднений сохранил лидерство, а вот в сражении за второе место сошлись его напарник Алекс Албон и чемпион мира Льюис Хэмилтон. Закончилась эта борьба столкновением и разворотом Албона, а Хэмилтона прошел оказавшийся неожиданно высоко Пьер Гасли на Toro Rosso. Вплоть до финишной черты шестикратный чемпион мира прессинговал Гасли, но в итоге уступил 0,062 секунды.

Гасли впервые поднялся на подиум в своей карьере гонщика Формулы-1.

Благодаря массовому сходу лидеров еще несколько гонщиков показали лучший результат в сезоне: Карлос Сайнс из McLaren стал четвертым, Кими Райкконен из Alfa Romeo - пятым, его напарник Антонио Джовинацци - шестым.

Последняя гонка сезона состоится 1 декабря в Абу-Даби.

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