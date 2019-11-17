Накануне определились еще 4 сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

В группе С сборная Германии предсказуемо обыграла в Мёнхенгладбахе белорусов 4:0 и возглавила квартет.

Обзор матча Германия - Белоруссия - на сайте официального вещателя Евро-2020.

Во втором матче группы сборная Северной Ирландии, которую устраивала только победа, не смогла в Белфасте распечатать ворота голландцев, хотя на 32-й минуте имела 100-процентный шанс это сделать.

Однако Стивен Дэвис не лучшим образом исполнил пенальти. Итоговая ничья 0:0 устроила команду Роналда Кумана.

Обзор матча Северная Ирландия - Голландия - на сайте официального вещателя Евро-2020.

Финалист последнего Чемпионата мира сборная Хорватии в Риеке не без проблем обыграл словаков 3:1 и также обеспечил себе путевку на Евро-2020.

Еще одной командой, гарантировавшей выход из группы, стала Австрия, которая в Вене обыграла македонцев 2:1.

Highlights поединка Австрия - Македония - на сайте официального вещателя Евро-2020.

Таким образом, определились уже 16 команд, обеспечивших себе участие в финальной части Евро-2020: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Голландия, Испания, Италия, Польша, Россия, Турция, УКРАИНА, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция.