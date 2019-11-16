38-летний форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, который 1 января 2020 года станет свободным агентом, проводит время в релаксации после ударного сезона в МЛС, и поиске нового контракта с европейскими клубами.

Звездный швед в Instagram поделился со своими подписчиками видео, на котором он, стоя на татами одного из клубов, не дрогнул при угрозе получить удар ногой в лицо в исполнении юной тхэквондистки.

Напомним, Ибрагимович провел за "Гэлакси" 53 матча, где забил 52 мяча и отдал 17 результативных передач.

В настоящий момент в услугах Златана заинтересованы "Милан", "Наполи", "Рома", "Фиорентина" и "Болонья". Швед готов выбрать того, кто предложит полугодичный контракт с зарплатой 1 млн евро в месяц, сообщает Football Italia.