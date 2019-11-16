Главный тренер "Интера" получил письмо с угрозами и пулей

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте получил анонимное письмо с серией угроз и пулей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

После этого инцидента полиция начала расследование и предоставила 50-летнему специалисту охрану возле его дома и тренировочной базы клуба.

Ранее фанаты "Ювентуса" выражали недовольство тем, что бывший тренер команды - Конте возглавил их главного врага.

При этом издание отмечает, что отправка пуль по почте - традиционный способ запугивания в Италии, ранее ему подвергались ряд местных политиков.

После 12-ти туров Серии А "Интер" отстает от лидирующего "Ювентуса" на 1 очко.

Напомним, лишь в последний день мая возглавивший "нерадзурри" Конте уже переписал клубный рекорд "Интера".