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Роналду разозлило решение Сарри его заменить в середине матча и он покинул стадион до завершения игры

В "Ювентусе" назревает конфликт между лидером и главным тренером.

Роналду разозлило решение Сарри его заменить в середине матча и он покинул стадион до завершения игры
Момент замены Роналду
Фото: EPA/UPG

В рамках 12-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на "Альянц Арена" принимал некогда принципиальных соперников – "Милан".

Поединок между лидером и середняком текущего чемпионата завершился минимальной победой хозяев 1:0.

Помимо забитого гола, главный резонанс в матче случился на 55-й минуте, когда главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заменил Криштиану Роналду.

Португалец остался крайне раздосадован таким решением коуча и показал это своим поведением.

Криштиану не поприветствовал вышедшего вместо него Паулу Дибалу и не пожал руку Сарри.

Вместо этого Роналду сразу отправился в раздевалку. Но и там звездный форвард не задержался – не дождавшись окончания поединка с "Миланом", СR7 покинул пределы стадиона за 3 минуты до финального свистка.

Примечательно, что решающий гол "Старой синьоры" забил именно вышедший на замену Дибала.

Отметим, что в прошлом матче туринцев - против "Локомотива" (2:1) в Лиге Чемпионов, Сарри также заменил Роналду на 82-й минуте. Тогда игрок также не пожал руку наставнику.

"Ювентус" продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая на 1 очко "Интер".

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